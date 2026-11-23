Rita Ozalia Rodríguez, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí y hermana de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó las acusaciones de nepotismo por su posición dentro del partido, luego de ser cuestionada sobre sus vínculos familiares con el Gobierno federal y el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

«Yo no soy del gobierno», respondió Rita Ozalia Rodríguez cuando se le preguntó por la posición de su hermana dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ante la insistencia de los reporteros, sostuvo que su responsabilidad corresponde a la estructura partidista y no a un cargo gubernamental.

La dirigente también defendió la trayectoria política de sus familiares, al señalar que varios de ellos participan desde hace décadas en movimientos de izquierda, incluso desde los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas. Durante el intercambio con la prensa, Elí Cervantes, mencionado como posible aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, salió en defensa de la dirigente y aseguró que su nombramiento fue resultado de un proceso interno del partido, por lo que rechazó que exista nepotismo.

Cervantes sostuvo que el nepotismo se relaciona con la sucesión de cargos entre familiares y argumentó que la dirigente estatal no está en condiciones de heredar el puesto de su hermana. También señaló que Rita Ozalia no determina las contrataciones dentro del Gobierno federal. Sin embargo, los cuestionamientos continuaron cuando preguntaron si la presencia de varios integrantes de una misma familia en espacios políticos y gubernamentales podía representar una contradicción con los principios del partido.

«¿Cómo se le llama entonces a darle chamba a toda la familia?», planteó uno de los reporteros, a lo que se respondió: «¿Un empleo?».