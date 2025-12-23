PROPONEN AGUINALDO DE 30 DÍAS; AUMENTO SERÍA PROGRESIVO Y EN BASE A LA ANTIGÜEDAD LABORAL

En un esfuerzo por actualizar una prestación que permanece estática desde hace décadas frente al deterioro del poder adquisitivo y el incremento del costo de vida en el país, Movimiento Ciudadano presentó en el Senado una iniciativa para aumentar de forma progresiva el aguinaldo de los trabajadores mexicanos de 15 a 30 días de salario, según su antigüedad laboral.

La propuesta de la bancada naranja plantea reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el esquema escalonado: durante el primer año de servicio, los trabajadores recibirían 15 días de salario como aguinaldo; del segundo al tercer año, 20 días; del cuarto al quinto año, 25; y a partir del sexto año en adelante, 30 días de salario completo.

El grupo parlamentario mocista argumentó que el aguinaldo representa una de las prestaciones más significativas para millones de familias mexicanas, pues constituye un ingreso adicional que permite afrontar gastos indispensables al cierre del año.

“Su función no se limita a ser un apoyo estacional, representa un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año”, señala el documento.

La bancada de MOCI enfatizó que el monto mínimo de 15 días se ha mantenido congelado por décadas, mientras que el costo de la vida ha aumentado de manera constante, generando un desequilibrio entre ingresos y gastos que ha reducido la capacidad de compra de los trabajadores.

Vía: La Razón.