DA SHEINBAUM UN PASO ATRÁS Y YA NO HABRÁ IMPUESTO A VIDEOJUEGOS; “NO SE PUEDE DISTINGUIR CUÁL ES VIOLENTO Y CUÁL NO”

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que ya no se cobrará el impuesto del 8% a los videojuegos considerados “violentos”, por problemas técnicos.

Explicó que es prácticamente imposible distinguir qué videojuego es violento y cuál no, por lo tanto, el impuesto quedó en la Ley de Ingresos pero el Gobierno decidió no aplicarlo.

Sheinbaum Pardo señaló que el problema no es solo técnico, pues muchos videojuegos son en línea, tienen dinámicas cambiantes y no hay forma clara de clasificarlos para efectos fiscales, ante lo cual se optó por otra vía: no cobrarlo y apostar por campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes sobre adicciones y construcción de la paz.

Al respecto, el analista política Juan Ortiz expuso que hay otro dato: la propuesta generó un rechazo fuerte en la comunidad gamer, no sólo por el dinero, sino por el enfoque, porque asociar videojuegos con violencia y adicción fue visto como simplista. “Entre regulación, desconocimiento tecnológico y decisiones tomadas sin entender del todo el ecosistema digital”.