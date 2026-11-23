Pese a las versiones que colocan a Rita del Río como posible aspirante a la gubernatura de Campeche bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), el dirigente estatal de ese instituto político, Antonio Gómez Saucedo, aclaró que no existe comunicación directa con ella y que tampoco hay acuerdos que garanticen su participación como candidata en el próximo proceso electoral.

Las especulaciones surgieron después de que Rita del Río difundiera en sus redes sociales fotografías de un encuentro con representantes petistas en la Cámara de Senadores, imágenes que alimentaron las versiones sobre su posible incorporación al partido y sus aspiraciones políticas para 2027.

Gómez Saucedo explicó que, aunque el PT mantiene un convenio nacional de colaboración con la asociación política Que Siga la Democracia, este acuerdo no representa una designación automática de candidaturas para quienes se acerquen al partido.

Detalló que el convenio establece el compromiso de la agrupación de afiliar a sus integrantes al PT y, a cambio, el partido evaluará la posible participación de distintos perfiles políticos. Sin embargo, precisó que cualquier aspiración deberá pasar por los mecanismos de valoración correspondientes.

El dirigente reconoció que ni siquiera conoce personalmente a Rita del Río, aunque tiene referencias de su trayectoria como activista y de los cargos que ha ocupado. Al ser cuestionado sobre la confianza que podría tener en ella como eventual aspirante, Gómez Saucedo respondió que sería incorrecto emitir una valoración sobre alguien con quien no ha tenido trato personal.

Por ahora, el dirigente estatal dejó claro que las fotografías y los acercamientos políticos no equivalen a una candidatura, mientras que el PT mantiene abierta la evaluación de perfiles conforme a los acuerdos establecidos a nivel nacional.