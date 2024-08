CAMPECHE: TAXISTAS ACUSAN AL IET DE FOMENTAR CAOS Y EXIGEN NUEVAS CONCESIONES

El Sindicato Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) expresó su inconformidad hacia el trato que reciben los taxistas y acusó al Instituto Estatal del Transporte (IET) de fomentar el divisionismo, demandando más concesiones para satisfacer la demanda de servicios, argumentando que una plataforma digital no resolverá la situación.

En conferencia de prensa, la nueva directiva del FUTV, encabezada por Teresita Vivas Cornelio, defendió a los taxistas y criticó a los usuarios por su mal comportamiento, señalando que también hay clientes que no pagan o ensucian los vehículos.

La secretaria del Interior, Bárbara Abrego Gutiérrez, reconoció que tanto taxistas como usuarios tienen fallas, pero subrayó que la verdadera solución es otorgar más concesiones, no depender de plataformas. Además, mencionaron que aunque no se oponen a las plataformas, estas no ofrecen el mismo servicio que los taxistas tradicionales, especialmente en situaciones específicas como cargar mercancías.

