-Ya recibió advertencia por no cumplir lineamientos ambientales

El abandono y la falta de mantenimiento podrían costarle al Instituto Tecnológico Superior de Escárcega la clausura de su parque ecoturístico, luego de recibir una advertencia por incumplir diversos lineamientos ambientales, entre ellos, la continuidad del estudio de impacto ambiental.

Lo que alguna vez fue un atractivo para la recreación familiar y el impulso turístico, hoy luce olvidado.

Las bombas que mantienen el movimiento del agua están fuera de servicio y las instalaciones han perdido la funcionalidad para la que fueron creadas.

Esta situación apunta directamente a la falta de atención de la dirección encabezada por Dany Alejandro Dzib Cahuich, quien ahora enfrenta otro problema que pudo evitarse con mantenimiento y seguimiento oportuno.

De no ser corregidas las irregularidades, el parque podría ser clausurado, lo que obligaría a la institución a realizar gastos adicionales para atender problemas que, por desinterés o descuido, terminaron agravándose.

En resumen, se trata de otro asunto que se suma a los cuestionamientos sobre la administración del director Dzib Cahuich.