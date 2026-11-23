Senador, usted compartió el fragmento del mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, donde señaló que “el camino de la democracia con justicia no tiene marcha atrás” y que quienes busquen deslegitimar las elecciones de 2027 volverán a fracasar.

Le escribo esta reflexión no desde el agravio, sino desde la ciudadanía que observa y compara el discurso con la vida diaria. Porque la historia revolucionaria no es solo una efeméride para repetir consignas: es un espejo para revisar si los principios de sufragio efectivo, libertad y justicia social se cumplen en los hechos.

Senador, con esa historia en la mano, vale la pena preguntarnos:

¿Dónde queda el espíritu democrático y de respeto a la voluntad real cuando en los procesos internos y políticos se cuestionan los acuerdos cupulares, las declinaciones inducidas o las candidaturas percibidas como impuestas, en lugar de garantizar reglas limpias y consenso genuino?

¿Dónde queda el respeto a la propiedad y a la libertad de la gente cuando ciudadanos denuncian que se pintan bardas alusivas a partidos o programas sin permiso en fachadas particulares, o cuando se intenta vincular programas sociales y apoyos públicos —que pertenecen a las familias y a los derechos ciudadanos, no a una sigla— con una preferencia partidista?

¿Dónde queda la justicia social en la salud cuando el país enfrenta un brote de sarampión que acumula 20,701 casos confirmados y 50 defunciones según cifras de la Secretaría de Salud (con corte al 12 de noviembre de 2026), recordándonos que la prevención, la cobertura de vacunación y la atención médica oportuna son la base más elemental de la dignidad humana?

¿Y cómo se vive esa reflexión en Campeche? Mientras en el discurso se habla de democracia y justicia, la ciudadanía campechana enfrenta problemas concretos y reclamos constantes: crisis económica y falta de empleos bien pagados, deficiencias en servicios y salud, inconformidades por el cierre de registros internos sin unidad real, y cuestionamientos sobre el destino del gasto público frente a las necesidades de municipios y familias que exigen soluciones tangibles y no solo propaganda.

Senador Aníbal Ostoa, como representante de Campeche en el Senado, el reto no es únicamente respaldar un discurso pronunciado en la capital del país, sino escuchar y responder a lo que ocurre en nuestro estado. Legitimar el camino hacia 2027 exige hechos, legalidad, respeto a la ciudadanía y resultados que se sientan en el bolsillo y en el bienestar de las familias.

La Revolución se honra defendiendo la democracia real, la ley y la dignidad de la gente todos los días.

¿Qué parte del discurso histórico frente a la realidad actual de Campeche cree usted que requiere mayor congruencia y rendición de cuentas? Comenta