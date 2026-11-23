La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, fue blanco de una parodia difundida por Azteca Noticias, en la que se recrea una entrevista ficticia para cuestionar diversos aspectos de su administración, desde los recursos públicos pendientes de aclaración hasta sus viajes, proyectos culturales y controversias con periodistas.

Durante el segmento humorístico, un personaje que representa a la mandataria aparece acompañado de dos hombres identificados como Kevin y Brian, mientras el entrevistador comienza a formular preguntas incómodas sobre su gestión. La representación hace referencia a los programas conocidos como «Martes del Jaguar» y a las polémicas que han rodeado a la gobernadora.

Uno de los momentos centrales ocurre cuando el entrevistador pregunta por 39 millones de pesos que, según el diálogo de la parodia, la Auditoría Superior de la Federación tendría pendientes de aclarar. El personaje responde con evasivas y bromas, mientras el conductor insiste en que explicar el destino de los recursos públicos forma parte de las responsabilidades de una gobernadora.

La sátira también aborda el caso de tres periodistas que ofrecieron disculpas públicas a Sansores, así como un episodio en el que un estudiante le cantó durante un acto oficial. Otro de los asuntos mencionados es el proyecto del Teatro El Jaguar, cuyo costo y posibles efectos ambientales son cuestionados dentro del diálogo ficticio. Además, se incluyen referencias a un viaje a Madrid, compras de artículos de lujo y al respaldo político que recibió del expresidente Andrés Manuel López Obrador.