La verdad es que el Gobierno de la señora Sansores, que es el peor en toda la historia, también ha sido el que peor ha manejado las finanzas públicas.

Ya dio a conocer el presidente del Congreso, el diputado morenista Antonio Jiménez Gutiérrez el monto del presupuesto estatal para 2027. Ascenderá a 27 mil 101 millones de pesos, y según sus dichos, “más del 50 por ciento” se va destinar al gasto social. Lo que sea que eso signifique.



La verdad es que el año venidero, el Gobierno de la señora Sansores va incrementar el derroche político-electorero.



Todo lo que no hizo en cinco años lo va querer consumar en solamente once meses que le quedan al frente del Gobierno. Y ya sabemos que todo lo que se hace a prisa, termina mal o acaba con deficiencias.



La realidad de las cosas es que gran parte de ese 50 por ciento a que se refiere Antonio Jiménez, se va destinar a la compra de votos, a la distribución en todo tipo de dádivas para doblegar a los votantes, a la realización de obras efectistas, es decir, que causen impacto, aunque su beneficio sea nulo –el gran foro Ah Kim Pech por ejemplo—y para controlar a todos los medios de información para que no revelen todas las tropelías.



La realidad de las cosas es que se trata de un presupuesto austero. Los 27 mil 101 millones de pesos que se proyectan para el otro año, palidecen ante los 29 mil 366.2 millones que se aprobaron en 2025, cuando se obtuvo el monto más alto, pues en 2024 el presupuesto fue de 28 mil 854.3 millones de pesos, y en 2023 sumaron 28 mil 638.7 millones de pesos.



¿Razones del recorte de más de 2 mil 200 millones de pesos entre los presupuestos de 2025 y el de 2027?



Evidentemente que una mala planeación y una pésima administración. El Estado no se ha preocupado por aumentar la recaudación tributaria y como no hay ingresos suficientes, tampoco se puede programar un egreso mayor.



Que la propia gobernadora Sansores decida “recortarse” más de dos mil 200 millones de pesos si lo comparamos con 2025, o de 152.2 millones de pesos si lo equiparamos al de 2026, (que es de 27 mil 252.2 mdp), nos habla de que todo el mito de la “fórmula maldita” que tanto parloteaba la mandataria, no era más que demagogia barata.



La verdad es que su Gobierno, que es el peor en toda la historia, también ha sido el que peor ha manejado las finanzas públicas.



Que nos adelanten un presupuesto de más de 13 mil 500 millones de pesos para “gasto social” abre muchas interrogantes acerca de los verdaderos destinatarios del recurso.



Que no se olvide que estamos en el año de Hidalgo, y que todos, absolutamente todos los que están en el Gobierno están buscando la manera de rellenar su cochinito, porque ya se van y lo más seguro es que jamás en sus vidas vuelvan a ocupar u cargo público de importancia, porque lo hicieron lo peor que pudieron, y porque seguramente que Morena nunca va volver a gobernar Campeche.



Así que habrá que estar vigilantes sobre la forma como se pretende ejercer el presupuesto de 2027. Hay que evitar que los funcionarios se agandallen con el recurso y que se desvíe el dinero para comprar votos.