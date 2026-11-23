San Francisco de Campeche.- La gobernadora Layda Sansores San Román nombró a Lucila Nader Mena como directora general de la Fundación Pablo García, tras la renuncia de la excandidata perdedora de Morena a la alcaldía de Campeche, Jamile Moguel Coyoc, quien afirmó que ya no se necesitan improvisación ni actores, sino preparación y capacidad.

La mandataria estatal dio a conocer el relevo en sus redes sociales y resaltó: “Juntas seguiremos impulsando becas y apoyos para que más jóvenes de Campeche puedan continuar sus estudios y cumplir sus metas”.