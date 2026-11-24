—La reprograman para este miércoles 25 de noviembre y, ante la falta de respuesta del alcalde Rath y de Obras Públicas del Estado, presentarán un amparo indirecto

Escárcega.— La reunión que se tenía programada para hoy con comerciantes y vecinos en el Auditorio Municipal “Luis Donaldo Colosio Murrieta” para presentar el proyecto de reconstrucción de la avenida Justo Sierra Méndez fue suspendida de último momento por el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Zadig Antonio Hori Ochoa.

La cancelación sorprendió y molestó a habitantes y comerciantes que ya se habían congregado para conocer los detalles de la obra, principalmente ante la preocupación por posibles inundaciones y las afectaciones que los trabajos podrían ocasionar en sus viviendas y establecimientos. Los inconformes recalcaron que “no es regalo de la gobernadora Layda Sansores, sino regalo de nuestros impuestos”.

La suspensión dejó pendientes las explicaciones sobre el proyecto y las respuestas a las inquietudes de quienes consideran importante conocer cómo se desarrollarán los trabajos y qué medidas se contemplan para evitar problemas durante y después de la reconstrucción.

Recalcaron que ya presentaron escritos en ejercicio de su derecho de petición, el día 20 al alcalde Juan Carlos Hernández Rath y el 22 al secretario y al subsecretario de Obras Públicas del Gobierno estatal, por lo que, señalaron, ahora procede presentar un amparo indirecto ante lo que consideran negligencia de las autoridades al no responder en tiempo y forma a dichos documentos.

Ante esta situación, los vecinos y comerciantes esperan que las autoridades mantengan la comunicación y escuchen sus planteamientos antes de avanzar con una obra que impactará directamente en la zona.

La reunión fue reprogramada para el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, en el Auditorio Municipal “Luis Donaldo Colosio Murrieta”.