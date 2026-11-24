-Acuerdo entre las partes, continuación del procedimiento legal hasta que el juzgado emita una resolución o intervención de la autoridad judicial para determinar a quién le asiste la razón jurídica, son los escenarios de solución.

La subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, Annabel Báez Vázquez, aseguró que el Gobierno del Estado mantiene abierta la disposición al diálogo con el sindicato del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), tras el inicio de la huelga.

Explicó que aunque en la etapa de prehuelga no se logró un acuerdo conciliatorio, las negociaciones pueden retomarse en cualquier momento, pues la ley permite continuar las pláticas incluso después de iniciada la suspensión de actividades.

Detalló que, a partir del estallamiento, existe un plazo de 72 horas para que la parte patronal pueda solicitar ante el Juzgado laboral la inexistencia de la huelga, si considera que no se cumplen los requisitos legales.

En caso de que se presente esta solicitud, prosiguió, la autoridad judicial deberá analizar las pruebas y determinar si la huelga es legalmente existente, pero de declararla inexistente, los trabajadores tendrían un plazo de 24 horas para regresar a sus labores.

Báez Vázquez señaló que existen 3 posibles escenarios para resolver el conflicto: alcanzar un acuerdo entre las partes, continuar el procedimiento hasta que el juzgado emita sentencia y que la autoridad judicial dirima a quién le asiste la razón en el plano jurídico.

Subrayó que, mediante un acuerdo, el paro podría concluir en cuestión de minutos, horas o días, por lo cual reiteró que el Gobierno Estatal mantiene abierta la vía de la conciliación.