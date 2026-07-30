REPLICA CIRO GÓMEZ LEYVA CARTA ABIERTA POR EL V INFORME DE LAYDA PARA EXIGIRLE CUENTAS, EMPLEO Y SEGURIDAD

Durante su programa “Por la mañana” en Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leyva dio lectura al posicionamiento de ciudadanos campechanos que con motivo del Quinto Informe de Layda Sansores publicaron una carta abierta exigiendo cuentas, lo que incluye el préstamo de mil millones de pesos a pagar en 20 años; obras, medicamentos, empleo y seguridad, además de exponer que la economía campechana está por los suelos y por eso hay cierre de empresas.

También critican el fracaso en la movilidad, pues, señalan, el Tren Ligero costó 5 mil millones de pesos pero no sirve, y el Ko’ox fue improvisado y sin planeación, mientras los campesinos y ribereños carecen de apoyos. “Este no es un Gobierno de resultados, sino agónico que ya se va…”.

Firman: Nelson Gallardo Ordónez, Carlos Núñez Pérez, Jorge González Valdez, Manuel Cruz Bernés, Leandro Dzib Reyes, Antonio Moreno Bernés y Lorenzo Chim Caamal.

Ciro Gómez Leyva sentenció: “Ya se va la generación del 2021, de Layda (Sansores), (Rubén (Rocha), Marina del Pilar y de otros que mejor no repito sus nombres, que será tristemente recordada en la historia de México”.