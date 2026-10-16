ELDA CASTILLO NO PEDIRÁ LICENCIA PARA BUSCAR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MORENA

La diputada federal de Morena, Elda Castillo Quintana, aseguró que no solicitará licencia a su cargo para participar en el proceso interno de su partido rumbo a la coordinación municipal, al argumentar que la convocatoria vigente no establece esa obligación para los legisladores.

Sostuvo que continuará desempeñando sus funciones como representante popular mientras participa en el proceso partidista, pues considera que ambas actividades son compatibles siempre que cumpla con sus responsabilidades legislativas.

“Yo no me voy a separar, no me piden la separación. Si mi partido, en la convocatoria, pidiera la separación, con mucho gusto lo haría”, expresó la legisladora, quien aseguró que seguirá asistiendo a las sesiones de Congreso los martes y miércoles.

La diputada explicó que, desde su interpretación de las reglas internas, la separación del cargo está relacionada con servidores públicos que ejercen recursos gubernamentales. En ese sentido, afirmó que los diputados no administran recursos federales, estatales o municipales, sino que reciben un sueldo y apoyos para sus actividades de representación.

“NUNCA HE DEPENDIDO DE LA POLÍTICA, NI TENGO PADRINOS POLÍTICOS”, ASEGURA

Por otra parte, Castillo Quintana rechazó depender económicamente de la política o haber construido su trayectoria mediante respaldos de figuras influyentes. “Nunca he tenido padrinos políticos. Todo lo que hemos tenido ha sido por trabajo”, manifestó.

Recordó que cuenta con 35 años de servicio en el sector educativo y aseguró que, cuando concluya su participación en la vida pública, podrá sostenerse con su jubilación como maestra.