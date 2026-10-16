LEY SABINA EXIGE DESTITUIR A JUAN PEDRO ALCUDIA DEL PODER JUDICIAL

La colectiva Ley Sabina Campeche exigió retirar a Juan Pedro Alcudia Vázquez de la presidencia del Poder Judicial del Estado, al señalar que enfrenta un procedimiento por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Aremi Gasca, fundadora de la colectiva, se manifestó pacíficamente frente al Poder Legislativo para exigir a los diputados que reconsideren la permanencia de Alcudia Vázquez al frente de una institución encargada de impartir justicia.

La activista cuestionó que se le haya colocado en un cargo de alta responsabilidad mientras, existe un procedimiento relacionado con violencia política de género. También hizo referencia a la llamada Ley 3 de 3, que establece restricciones para ocupar cargos públicos en determinados casos de violencia, conforme a los requisitos legales aplicables.

Asimismo, criticó la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso gubernamental de que Campeche vive un “tiempo de mujeres” y las decisiones relacionadas con la designación de funcionarios señalados por presuntas conductas de violencia de género.