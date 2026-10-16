¡POR IR A EXCESO DE VELOCIDAD, DESTROZA SU AUTOMÓVIL CONTRA MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA ESCÉNICA!
Un aparatoso accidente automovilístico se registró en la subida de la avenida Escénica, donde un conductor perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra un muro de contención, dejando la unidad prácticamente destrozada.
De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba sobre la avenida Resurgimiento y, al incorporarse a la Escénica, presuntamente transitaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control del volante y se proyectara contra la estructura de concreto.
La fuerza del impacto ocasionó severos daños materiales al automóvil, que fue considerado pérdida total. Tras el accidente, el conductor se trasladó a un hospital por sus propios medios para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus lesiones.