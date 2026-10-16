viernes, octubre 16, 2026
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EXPRESIDENTE DE TINÚN, TENABO DENUNCIA ABANDONO DE LA CARRETERA QUE VA HACIA ESA JUNTA MUNICIPAL

-Por falta de mantenimiento, la maleza invade el asfalto

Tenabo.- En sus redes sociales, el expresidente de la Junta Municipal de Tinún, José Guadalupe Cen, denunció el abandono en que está la carretera que conduce hacia esa Junta Municipal, ya que la maleza invade la carpeta asfáltica y representa un peligro para conductores de vehículos motrices.

En su cuenta de Facebook escribió: “A quien corresponda. Ya lo hemos reportado anteriormente, la carretera Tinún-Tenabo es un peligro, casi cerrándose por la maleza. Es una carretera federal y no sabemos qué empresa le da mantenimiento. Cuando se encuentran dos vehículos se reduce el espacio, principalmente cuando llueve. Ojalá llegue a las instancias correspondientes”.

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