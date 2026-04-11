DESDE AYER ARDE SIN CONTROL EL BASURERO CONCESIONADO A SOS, Y PABLO NO DA LA CARA PESE AL RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Sin que hasta el momento las autoridades encabezadas por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus informen causa y medidas para combatirlo, desde ayer viernes 10 de abril hay un incendio sin control en el basurero concesionado y operado por la empresa SOS de la Isla, pese a que la salud de la población está expuesta por esta alarmante contaminación.

Las llamas en el “relleno sanitario”, ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Carmen–Puerto Real, han generado una densa cortina de humo visible desde distintos puntos de la Isla, incluso desde Isla Aguada, y emite fuerte y raro olor que ha llegado a diversas colonias.

Cuando SOS recibió la concesión, calificada como leonina, la empresa prometió invertir en nuevas celdas de recepción de basura, pero todo indica que no cumplió porque su capacidad fue rebasada, y también se señalan presuntas irregularidades en el manejo del basurero al ubicarse dentro de un Área Natural Protegida y por no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, de acuerdo con denuncias.

Además del impacto ambiental, automovilistas han reportado problemas de visibilidad en el tramo carretero, lo que podría ocasionar un accidente, mientras habitantes recordaron que este tipo de incendios no es un hecho aislado, pues cada año se reportan situaciones similares, despertando sospechas sobre las causas, incluyendo la posibilidad de que sea provocado para reducir la acumulación de residuos.