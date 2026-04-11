sábado, abril 11, 2026
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VACACIONES VIP EN CAMPECHE: LOS CAPETILLO-GAYTÁN ENTRE PROMOCIÓN TURÍSTICA ¿CUÁNTA DERRAMA ECONÓMICA TRAERÁ AL ESTADO ESTA “ESTRATEGIA”?

La presencia de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en Campeche, difundida como estrategia de promoción turística, ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos: ¿qué tanto impacto real generan estas visitas y si justifican la posible inversión pública destinada a su estancia?

Durante su recorrido, la familia visitó el Centro Ecoturístico Woroch Aayin, donde convivieron con fauna local y conocieron la biodiversidad de la región, en una experiencia ampliamente difundida en redes sociales y canales oficiales.

Mientras tanto, la secretaria de Turismo, Adda Solís, aseguró que Campeche “es puro amor” y reiteró la invitación a turistas nacionales e internacionales para conocer los atractivos del estado, aprovechando la presencia de figuras públicas para dar visibilidad al destino.

Sin embargo, los campechanos cuestionan: ¿cuáles son los indicadores claros de retorno de la inversión al traer a la familia Capetillo Gaytán? ¿Se reflejará en un aumento de reservaciones, ocupación hotelera y flujo turístico? Es decir, ¿cuánta derrama económica medible o incremento significativo de visitantes generarán los invitados de Adda Solís?

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