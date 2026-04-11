sábado, abril 11, 2026
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AVANZA DENUNCIA CONTRA LAYDA POR ABUSO DE PODER: LEY SABINA

“MUJERES ENCARCELADAS Y FAMILIAS DEBEN RATIFICAR LA QUEJA ANTE LA CODHECAM”

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la colectiva Ley Sabina Campeche dio a conocer que da seguimiento a la denuncia presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en contra de Layda Sansores, por las presuntas detenciones injustificadas y el encarcelamiento de dos compañeras. Asimismo, pidió que tanto las afectadas como sus familias ratifiquen la queja para que pueda emitirse una recomendación dirigida a la mandataria estatal.

El texto señala: “En la colectiva Ley Sabina Campeche continuamos dando seguimiento a la queja interpuesta ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche en contra de la gobernadora de nuestra entidad, Layda Elena Sansores San Román, por las presuntas violaciones a los derechos humanos de nuestras compañeras detenidas injustificadamente y recluidas en el penal de Kobén”.

Agrega que ahora corresponde a las mujeres y a sus familias ratificar dicha queja para que se emita la recomendación correspondiente hacia la titular del Ejecutivo estatal, a fin de que se abstenga de intervenir de manera ilegal en el proceso instruido contra dos mujeres que se presumen inocentes, evitando con ello la afectación de su proceso penal.

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