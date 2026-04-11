VOLQUETEROS BLOQUEAN ACARREO DE MATERIAL TRAS SER EXCLUIDOS DE OBRA EN UNIDAD DEPORTIVA; ACUSAN QUE RATH NO CUMPLIÓ APOYO

Volqueteros afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), bloquearon el acceso a unidades encargadas del acarreo de material para la obra de rehabilitación de la unidad deportiva de la colonia 10 de Mayo, en el Municipio de Escárcega, en protesta por haber sido excluidos, y denunciaron que el alcalde Juan Carlos Hernández Rath prometió intervenir para que los ocuparan pero no cumplió.

De acuerdo con los manifestantes, previamente sostuvieron un diálogo con el responsable de la obra, identificado como David, quien les aseguró que serían tomados en cuenta para el traslado de material, pero al iniciar las labores fueron desplazados sin explicación.

Los inconformes indicaron que también plantearon la situación al alcalde Hernández Rath, quien prometió intervenir para garantizarles trabajo, pero tampoco cumplió.

“Nos sentimos burlados por el presidente municipal. Siempre que nos pide apoyo, incluso para la recolección de basura cuando el Ayuntamiento no tiene unidades, hemos colaborado sin cobrar, pero ahora nos da la espalda”, reprocharon.

Los volqueteros advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que alguna autoridad o el encargado de la obra acudan a dialogar y se logren acuerdos, y reiteraron que su única demanda es que no se les desplace y les brinden oportunidad de trabajo en el proyecto.