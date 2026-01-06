¡OTRA MENTIRA LAYDISTA! ¿Y EL HOTEL 5 ESTRELLAS QUE ABRIRÍA EN DICIEMBRE PASADO, SEGÚN JORGE LAVALLE?

Luego de que el año pasado durante el programa semanal de su jefa la gobernadora, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, anunció que el Hotel Gamma Campeche, inaugurado el 2015 tras abrir inicialmente en 1976 como Hotel del Mar, reabriría en diciembre como primer inmueble de hospedaje 5 estrellas con el nombre Momentos, pues resulta que no fue así.



Y ya encarrerado, esa misma noche el funcionario estatal también “adelantó” que la empresa tenía como proyecto ampliar el hotel hasta llegar a las 200 habitaciones, lo que también sería novedad, pero no se ve tal crecimiento en infraestructura y al parecer una sección o área permanece cerrada.

Lavalle Maury dijo además que la franquicia, cuyo nombre no podía revelar por petición del Grupo Trusot, tenía en mente abrir un restaurante con estrella Michelín, pero tampoco hay noticias de ese proyecto.



Y surge la pregunta: “¿Cuándo dará la cara el secretario de Desarrollo Económico para explicar por qué no se concretaron sus anuncios?”.