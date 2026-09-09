LICITA LA ARTEC LA CONSTRUCCIÓN DE 120 PARADEROS…¡PERO SIN PRESUPUESTO DEFINIDO!

-Que este proceso durará unos 2 meses

San Francisco de Campeche.- Eduardo Zubieta Marco, director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), aseguró que ya se encuentran en la licitación para construir más 120 paraderos en sitios con mayor afluencia de pasajeros del Ko’ox, aunque este proceso tardará unos 2 meses, y aseguró que en este año quedará definido el presupuesto.

Sobre las características de los nuevos paraderos, Zubieta Marco sólo adelantó que tendrán un poco más de techo, aunque más adelante informará de las especificaciones, y del recurso a destinar, argumentó que no tiene ese dato porque depende de Obras Públicas.