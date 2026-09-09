POR NO ABANDERAR ZONA DE TRABAJO, OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO ESTATAL PROVOCAN ACCIDENTE EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN

San Francisco de Campeche.- Debido a los trabajos que realiza personal de Obras Públicas del Gobierno del Estado sin el aviso correspondiente o abanderamiento, y mucho menos con apoyo de la Policía Estatal, una mujer provocó un percance vial sobre la avenida Álvaro Obregón, donde un motociclista sufrió con golpes menores.

Las unidades quedaron varadas en el lugar generando caos vial, lo que fue reportado al número de emergencia.

Mientras tanto, la unidad y trabajadores de la dependencia estatal permanecieron aparcados a media avenida.