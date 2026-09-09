MUJER DE LA TERCERA EDAD PIERDE LA VIDA AL LLEGAR A CONSULTA

Ciudad del Carmen.- Una mujer perdió la vida luego de desvanecerse cuando llegaba a una consulta en una casa hogar A.C., ubicada sobre la calle 33-A de la colonia Fátima, en Ciudad del Carmen.

La mujer, de la tercera edad, acababa de ingresar al inmueble cuando repentinamente se desplomó cerca del acceso. La encargada del lugar solicitó apoyo al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención; sin embargo, tras valorarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para recabar información y resguardar el sitio, mientras se esperaba la llegada de personal de la Vicefiscalía y del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las diligencias correspondientes y determinar la causa del fallecimiento.