OPINIÓN: SOMOS LA RESISTENCIA: DE MORALIDAD Y OTRAS COSTUMBRES… | Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

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8/Septiembre/2026

Dice Mr. Google que la Moralidad es un conjunto de normas… de valores… de costumbres y de creencias que una sociedad acepta y utiliza para guiar la conducta de las personas y distinguir entre el bien y el mal.

Y obvio, aquí se abre un enorme océano de ideas, de argumentos y de contraargumentos y hasta de contradicciones.

Hay rendijas donde se filtran las opiniones particulares que a veces van a contrasentido de la mayoría… y esas rendijas se abren cuando el debate lo desean llevar al campo de “liberales” vs “conservadores”.

Y no me refiero a lo económico o a lo político, aunque bien tengan rasgos uno de otros.

Leí una interesante argumentación sobre el perfil de Esteban Hinojosa.

Es un planteamiento inteligente de quien lo hace.

Pero me parece que se pierde de vista algo que también debemos resaltar.

Esteban Hinojosa es cómplice del desmadre que vive Campeche.

Sus hábitos o afinidades particulares son “irrelevantes”, hasta que no los empiezas a usar como plataforma política… y entonces aquí un tema privado se vuelve público.

Y abres la puerta para que todos se metan a opinar.

Pero más allá de esto último, no se puede perder de vista algo fundamental:

Tenemos un gobierno depredador, y esta decadencia política, social y económica no está sólo en la cabeza.

Está también en ese cuerpo putrefacto que hoy gobierna en Campeche.

Así es: cuando eres funcionario o servidor público, y formas parte de la administración más nefasta en la historia de Campeche, no puedes hacerte de ladito así nomás por que sí…

Y menos cuando sales con tu jefa en sus “Martes de Jaguar” echando elogios y zalamerías tan propias de la empinocracia mexicana.

Ya sabemos cómo funcionan algunas cosas en el país, no solo en Campeche. La banalidad del elogio, el halago en demasía para ganar “puntos a tu favor”; la lisonja como moneda de cambio en “tu crecimiento personal”.

Era la forma de escalar más rápidamente:

Mientras más te empinabas con el amo en turno, más rápido avanzabas en la escalera del poder.

Este gobierno es depredador, depravador y degradador; y no me refiero a las prácticas de sus vidas privadas.

Me voy a los resultados de la administración pública estatal.

De sus finanzas y de sus “logros”.

Del cero crecimiento; de la nula inversión local o foránea; de lo absurdo de tirar dinero en la pésima inversión del Tren Ligero; de la inexistente vinculación turística con recursos locales al Tren Maya. De la superficialidad de viajar a Europa mientras la gente ve quebrar sus empresas y perder sus empleos.

Amable lector, lectora: los que forman parte de esta administración estatal, TODOS, son la generación del olvido, la generación del fracaso. La generación de la ineptitud.

Si un gobierno tiene para presumir en cinco años, solo un pinche barco de hojalata y un jaguar de Bronze, hay que estar pero muy tonto para aplaudirle.

Si Campeche vive sus noches más negras y sus momentos más críticos es, gracias precisamente a esta pequeña élite de saqueadores.

Esteban Hinojosa entre ellos.

O… acaso le han escuchado emitir alguna crítica a la actual situación?

O… acaso le han escuchado discreprar del uso y abuso del poder?

O… acaso le han escuchado ser solidario con las mujeres policías ultrajadas?

O… acaso le han escuchado emitir alguna crítica al discurso de odio de la gobernadora?

No nos confundamos.

No solo la cabeza está podrida.

La pus de la pudrición le sale al cuerpo completo que gobierna Campeche.

Y aquí, nuevamente Esteban Hinojosa está sentado en primera fila.

V. Améndola

Rōnin 🥷🏼