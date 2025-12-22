HORARIOS DE MISAS POR NOCHEBUENA Y NAVIDAD EN CAMPECHE

San Francisco de Campeche.-Con el objetivo de que la comunidad católica participe en las celebraciones litúrgicas del nacimiento de Jesús, diversas parroquias y templos de la ciudad han dado a conocer sus horarios de misas para los días 24 y 25 de diciembre.



Las festividades comenzarán con las tradicionales misas de Nochebuena y continuarán el día de Navidad en distintos puntos de la capital.



La S.I. Catedral será uno de los puntos principales de reunión. El 24, la celebración será a las 8:00 de la noche, y al siguiente día ofrecerá tres horarios: 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 7:00 p.m.



En el Templo del Jesús habrá misa de Nochebuena a las 7:00 de la noche, y para el día de Navidad a las 10:30 de la mañana, mientras el de San Francisquito tendrá su celebración nocturna el 24 a las 6:00 de la tarde.



La comunidad de Santa Ana ha organizado sus servicios dividiendo la solemnidad en la “Misa de la Noche” y la “Misa del Día”. El domingo 24, esa parroquia contará con dos horarios nocturnos: 7:00 y 9:00 p.m.



Para el lunes 25, la capilla Gran Poder de Dios celebrará a las 12:30 p.m., mientras en la Parroquia habrá misa a las 7:00 de la noche.



En tanto, la Parroquia de San Antonio de Padua (Samulá) extenderá sus servicios a diversas comunidades. Las misas de Navidad y Año Nuevo serán a las 6:00 p.m. en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, a las 7:00 p.m. en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores y a las 8:30 p.m. en el Terreno parroquial de San Antonio de Padua.



Asimismo, el Santuario del Cristo Negro de San Román tendrá este día 24 misas por la mañana (7:00 a.m. y 12:00 p.m.) y tres horarios para la Nochebuena: 6:00 p.m., 7:30 p.m. y 9:00 p.m. El día de Navidad, las celebraciones se realizarán a las 10:00 a.m., 12:00 p.m., 5:00 p.m. y 7:30 p.m.