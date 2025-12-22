IMPULSAN LEY PARA QUE JUECES O MAGISTRADOS SIN CONOCIMIENTO JURÍDICO O IMPROVISADOS PARA LA JUSTICIA SEAN CESADOS

En una publicación realizada en sus redes sociales, el medio de comunicación y noticias identificado como Xpress Noreste dio a conocer que en Tamaulipas, a raíz de un atrop3llo jurídico en una sala de audiencias por la decisión arbitraria de una jueza local que impuso multa millonaria, una abogada impulsa el decreto “Ley Aglaeth”, para que un juez o magistrado no posee los conocimientos jurídicos ni la capacidad para desarrollar una audiencia, debe ser declarado incompetente y separado del cargo de forma inmediata.

Así, lo que inició como una irregularidad se transformó en una cruzada legal que promete cambiar las reglas del juego en el Poder Judicial.

Xpress Noreste explicó: “Tras recibir una multa millonaria impuesta de manera arbitraria por una jueza local, la abogada penalista Mónica Iliana Pérez ha impulsado la iniciativa de decreto, la cual busca separar de sus cargos a juzgadores que demuestren falta de capacidad y conocimientos básicos. La propuesta, que lleva el nombre de la abogada Aglaeth González Cruz —quien vivió en carne propia la supuesta incompetencia de una juzgadora electa sin los conocimientos suficientes—, pone sobre la mesa una realidad incómoda: el peligro que representan los jueces improvisados para la justicia y la seguridad jurídica de los ciudadanos”.

La abogada argumenta que, mientras a los litigantes se les exige un dominio técnico total del Código Nacional de Procedimientos Penales, a muchos jueces no se les mide con la misma vara, rompiendo la “igualdad de ∆rm∆s” necesaria en el debido proceso.

Lo que inició como una respuesta a un conflicto local en Ciudad Victoria ya está resonando en todo el país. Actualmente, la Ley Aglaeth está siendo revisada por colegios de abogados y gremios jurídicos de toda la República Mexicana con la intención de que se convierta en una norma de aplicación nacional.

Los puntos clave de la iniciativa son la Evaluación de Desempeño: Verificación constante de las actuaciones de los jueces; Separación del Cargo: Expulsión inmediata de aquellos que no demuestren competencia en las audiencias; y Cero Curva de Aprendizaje: Plantea que el Poder Judicial no es lugar para “aprender sobre la marcha”, ya que el interés jurídico de las personas está en juego.

Esta reforma tiene que ser vista como un llamado de atención a la Presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, Tania Contreras López, quien cree poder ejercer la justicia de la mano de la d£lincu£ncia organizada, con quien tiene presuntos nexos, y está bajo la lupa del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.