MULTA DE HASTA $35 MIL Y 5 AÑOS DE CÁRCEL POR MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL AL USAR PIROTECNIA, ADVIERTEN; PIDEN DENUNCIAR

Por instrucciones del fiscal general del Estado de Campeche, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas anunció que en compañía de la Policía Ministerial, realizará durante estas fechas rondines de concientización y detección de uso de pirotecnia en colonias y fraccionamientos, pues hoy está contemplado en el Artículo 383, Fracción 6 del Código Penal estatal como delito de maltrato y crueldad animal, con multas de hasta los 35 mil pesos y pena de cárcel de hasta 5 años.



El fiscal Alexandro Brown hizo un llamado a los campechanos, en especial a los padres de familia, a no usar pirotecnia estas fechas de Navidad y Año Nuevo, pues causa daños, no sólo a los animales, sino también a los niños con espectro autista, bebés y adultos mayores, además de afectaciones ambientales.

Pidió a la ciudadanía denunciar si un vecino causa maltrato a su mascota con el uso de pirotecnia, ya sea al 911, a través de la aplicación Naat’s o al WhatsApp personal 9811593230 del funcionario.