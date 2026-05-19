“¡MIENTE ZUBIETA!”: DIRIGENTE DE LA “MORELOS”; NI DIÁLOGO NI RESPUESTA AL PROYECTO DE LA EMPRESA

-“SÓLO HA HABIDO CERRAZÓN”

San Francisco de Campeche.- Ernesto del Carmen Martínez Valencia, presidente de la empresa Transportes “José María Morelos y Pavón”, calificó de mentiroso al titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, al asegurar que no ha existido acercamiento para resolver la situación de la empresa, sino que sólo ha habido cerrazón del citado funcionario.

“Nosotros no hemos tenido ningún diálogo ni con Movibús ni con el Artec, por eso desmiento los comunicados. No se nos ha acercado ni nos han informado qué le falta a nuestro proyecto”, declaró.

El representante de la agrupación camionera que opera sin concesión vigente al no haberse integrado al proyecto gubernamental Ko’ox, señaló que pese a entregar la documentación para la renovación, no ha recibido respuesta, e incluso recordó que en una minuta de trabajo acordada ante un juez federal, Zubieta Marco se comprometió a brindar asesoría y gestionar créditos, pero no ha cumplido.

“Estamos trabajando irregularmente porque él no nos ha renovado la concesión, ante lo cual he pedido audiencia pero me la ha negado”, se quejó Martínez Valencia, reveló que ayer llevó otro escrito para la renovación pero le dijeron que el director no estaba.

Sobre una posible integración a Movibús, el empresario indicó que no ha recibido propuesta formal y que cualquier decisión debería consultarse con sus socios, pero Zubieta Marco les informó que quedaron 40 millones de pesos, los cuales alcanzan para el enganche de sus camiones.