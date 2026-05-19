POLICÍAS TERMINAN DENTRO DE PREDIO PARTICULAR EN LA COLONIA CUATRO CAMINOS TRAS PERSECUCIÓN

Una persecución protagonizada por elementos de la Policía Estatal terminó dentro de un predio particular de la colonia Cuatro Caminos, luego de que agentes intentaran asegurar al conductor de una camioneta blanca al que seguían desde la avenida Concordia, la noche de este lunes 18 de mayo.

Los hechos quedaron grabados en video y comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que las unidades policiacas ingresan a la cochera del domicilio particular en medio de la movilización. En las imágenes también se aprecia que los agentes estuvieron a punto de quedar encerrados dentro del predio durante el operativo.

De acuerdo con la versión de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la persecución inició después de que policías marcaran el alto al conductor por circular presuntamente con las luces apagadas sobre la avenida Concordia. La dependencia señaló que el automovilista ignoró las indicaciones y durante la huida habría impactado una patrulla causando daños materiales.

La SPSC aseguró que al intentar detener al conductor, familiares intervinieron para impedir el aseguramiento, por lo que procederán legalmente mediante una querella por daños en propiedad ajena y lo que resulte contra el automovilista y las personas involucradas.