FUERTE OPERATIVO EN ESCÁRCEGA POR REPORTE DE HOMBRES ARMADOS EN CAMIONETA

El reporte de presuntos sujetos armados a bordo de una camioneta blanca provocó una intensa movilización de corporaciones policíacas, ministeriales y militares en la localidad de Nueva Esperanza, perteneciente al municipio de Escárcega, durante la noche del lunes 18 de mayo.

De acuerdo con los primeros informes, cerca de las 19:45 horas ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la presencia de tres hombres que supuestamente portaban armas de fuego mientras viajaban en una camioneta sobre la carretera federal Escárcega–Villahermosa, a la altura del kilómetro 250.

Minutos más tarde trascendió que los sospechosos habían ingresado a la comunidad de Nueva Esperanza, lo que provocó el despliegue de un convoy integrado por elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes recorrieron tanto la carretera como calles del poblado en busca de los presuntos armados.

Pese al operativo, no se reportaron personas detenidas ni aseguramientos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado o descartado oficialmente la versión sobre hombres armados, manteniendo el caso bajo total hermetismo.