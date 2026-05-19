JUEZA OTORGA PERMISO A ABOGADO DE AREMI GAZCA ENTREVISTAR A LIGIA RODRÍGUEZ

Durante una audiencia de control judicial c la Juez Quinto de Control del sistema penal oral del estado de Campeche resolvió parcialmente a favor de los argumentos presentados por el licenciado Miguel Ángel Carrillo Vera, asesor jurídico de Aremi Gasca, fundadora de la colectiva Ley Sabina Campeche y determinó que el Ministerio Público no motivó adecuadamente su negativa inicial para citar a declarar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nicte-ha Rodríguez Mejía dentro de una carpeta de investigación.

Carrillo Vera detalló que la jueza otorgó un plazo de 10 días para emitir un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado respecto a dicha solicitud y que durante la audiencia también salió a relucir que Rodríguez Mejía habría presentado un informe por escrito con fecha 23 de abril de 2026, situación que será revisada y verificada por la defensa jurídica de la víctima.

Asimismo, la jueza autorizó un nuevo acto de investigación en protección de los derechos de la víctima, con base en el artículo 1° constitucional y los artículos 109 fracción XVII y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La resolución permitirá que el propio asesor jurídico, Miguel Ángel Carrillo Vera, realice de manera directa el interrogatorio a la funcionaria, sin intervención del Ministerio Público en la formulación de preguntas.