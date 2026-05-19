CAMPECHE ENTRE LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS POR CRISIS EN LA APICULTURA

Campeche figura entre las entidades donde la actividad apícola enfrenta fuertes afectaciones derivadas del cambio climático, la deforestación y el uso intensivo de plaguicidas, problemáticas que han provocado pérdidas de colmenas y una reducción superior al 60 por ciento en la producción de miel en diversas regiones del país, advirtió la iniciativa SAbERES en el marco del Día Mundial de las Abejas.

A través de un comunicado, explicó que cientos de productores apícolas campechanos forman parte de los programas de acompañamiento implementados en estados como Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Puebla, donde buscan fortalecer medidas de adaptación al cambio climático mediante estrategias ambientales y apoyo técnico.

SAbERES alertó que el aumento de temperaturas, las sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos más intensos afectan directamente a pequeños productores rurales, mientras que el uso de agroquímicos altamente tóxicos continúa causando la muerte masiva de abejas. A esto se suma la deforestación acelerada que reduce las áreas de alimentación y supervivencia para los polinizadores.

La organización recordó que la apicultura es una actividad clave para miles de familias campesinas y para la conservación de bosques y selvas, además de resultar fundamental en la polinización de cultivos, sin embargo, los bajos precios de la miel, la entrada de productos de dudosa calidad y la falta de apoyos económicos han llevado a muchos productores a abandonar esta actividad.

Ante este panorama, SAbERES llamó a las autoridades a construir una política nacional de adaptación climática que permita respaldar a pequeños productores rurales y fortalecer actividades esenciales como la apicultura en estados como Campeche, donde cientos de familias dependen de esta actividad productiva.