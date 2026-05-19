INCENDIO CONSUME PALAPA Y CABAÑA LIGADAS A PRESIDENTA DE SABANCUY

Un fuerte incendio registrado la tarde de este martes consumió por completo una palapa y una cabaña presuntamente propiedad de la presidenta de la Junta Municipal de Sabancuy, Angélica Herrera Canul, en un predio ubicado a las afueras de la comunidad, frente al estero y cerca de una pequeña laguna con muelle de madera.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas arrasaron rápidamente con las estructuras construidas con materiales ligeros, además de maquinaria y revolvedoras presuntamente pertenecientes a la empresa de su esposo, dejando pérdidas materiales totales en el lugar.

El siniestro ocurrió a plena luz del día y provocó la movilización de cuerpos de emergencia y habitantes de la zona, quienes intentaron controlar el fuego; sin embargo, la intensidad de las llamas impidió rescatar las instalaciones y los equipos que quedaron reducidos a cenizas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas del incendio ni si existen personas detenidas relacionadas con estos hechos. Las investigaciones ya fueron iniciadas para determinar si el siniestro fue accidental o provocado.