miércoles, septiembre 9, 2026
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CON MICROCRÉDITOS, LA ALCALDESA BIBY RABELO APOYA A 130 EMPRENDEDORAS

-Beneficiarias pagan el capital y la Alcaldía los intereses

San Francisco de Campeche.- Con derrama económica superior al millón 185 mil pesos para fortalecer negocios locales, la alcaldesa Biby Rabelo entregó 130 financiamientos del Programa Emprende Rosa, en beneficio de emprendedoras de la capital y de las comunidades de Nohakal y Alfredo V. Bonfil.

Durante el evento realizado en el Salón de Cabildo, Biby Rabelo destacó la principal ventaja del programa: las beneficiadas pagan únicamente el capital, mientras la Alcaldía absorbe los intereses.

Los 130 créditos se distribuyeron de la siguiente manera: Modalidad individual: 60 créditos de $10,000 pesos; 5 de $15,000 y 5 de $30,000; y grupal: 60 créditos de $6,000 pesos por emprendedora.

El acto incluyó la plática motivacional “De emprendedora a Empresaria”, impartida por Fabiola Beatriz Inurreta Faisal, fundadora de Fabelli Hair Care Salón.

En representación de las beneficiarias, Lilian Xiqui Téllez agradeció el respaldo municipal para hacer crecer sus emprendimientos.

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