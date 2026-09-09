miércoles, septiembre 9, 2026
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MONITOREAN INCENDIO EN ZONA DE LOS PETENES; POR AHORA NO REPRESENTA RIESGO

Video: Alejandro Rodríguez

Personal de Protección Civil Municipal en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seproci), mantiene bajo monitoreo un incendio registrado en un área de pastizal dentro de la zona de los petenes. De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se localiza a la altura del kilómetro 12 del periférico Pablo García, paralelo a la carretera y aproximadamente a 500 metros de esta vía.

Personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar una supervisión y confirmó que el fuego permanece en una zona de pastizal dentro del Área Natural Protegida.

Hasta el momento, el incendio no representa riesgo para la población ni para la infraestructura cercana, aunque las autoridades mantienen vigilancia sobre el área para detectar cualquier cambio en las condiciones y determinar si es necesario intervenir.

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