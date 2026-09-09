miércoles, septiembre 9, 2026
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VIENTOS ARRASTRAN REMOLQUE CON PUESTO METÁLICO A MEDIA CALLE EN SAN RAFAEL, Y TIRAN ÁRBOL EN LA CALLE ORTEGA BERNÉS

Además de los encharcamientos en distintos sectores de la ciudad capital propiciados por los aguaceros que caen esta tarde, las fuertes rachas de viento que se han dejado sentir arrastraron un remolque con puesto metálico desde una escarpa hasta media calle en la Prolongación Pedro Moreno, por la Escuela Primaria “Hijos de Trabajadores”, lo que entorpeció varios minutos la circulación vehicular.

La estructura fue movilizada después a un costado de la vialidad, para permitir el tráfico.

Por otro lado, un árbol cayó y obstruye el paso en la calle Ortega Bernés, entre Corregidora y Miguel Hidalgo.

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