FUERTES LLUVIAS PROVOCAN ENCHARCAMIENTOS Y COMPLICAN LA CIRCULACIÓN

Las fuertes lluvias registradas en la ciudad capital provocaron encharcamientos y elevados niveles de agua en distintos puntos.

Entre las zonas con afectaciones se encuentran la avenida Concordia por calle Palenque y por calle 13; avenida Álvaro Obregón por 20 de Noviembre y avenida Cuauhtémoc; el carril de baja velocidad por Palenque, avenida Jaina de Plan Chac, avenida López Mateos por Pedro Moreno y avenida López Portillo por calle 5.

Se recomienda evitar las zonas con acumulación considerable de agua, reducir la velocidad y mantener una distancia segura para disminuir el riesgo de accidentes.