miércoles, septiembre 9, 2026
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FUERTES LLUVIAS PROVOCAN ENCHARCAMIENTOS Y COMPLICAN LA CIRCULACIÓN

Las fuertes lluvias registradas en la ciudad capital provocaron encharcamientos y elevados niveles de agua en distintos puntos.

Entre las zonas con afectaciones se encuentran la avenida Concordia por calle Palenque y por calle 13; avenida Álvaro Obregón por 20 de Noviembre y avenida Cuauhtémoc; el carril de baja velocidad por Palenque, avenida Jaina de Plan Chac, avenida López Mateos por Pedro Moreno y avenida López Portillo por calle 5.

Se recomienda evitar las zonas con acumulación considerable de agua, reducir la velocidad y mantener una distancia segura para disminuir el riesgo de accidentes.

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