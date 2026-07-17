Hay una larga lista de obras y acciones de gobiernos anteriores que demuestran que es posible trabajar y dar resultados, en lugar de refugiarse en la excusa cómoda de una fórmula maldita…

No se cansa la gobernadora Layda Sansores de culpar a la “fórmula maldita” del retraso y rezago en que se encuentra Campeche desde hace décadas.

Es más fácil culpar a los demás de la propia ineptitud e ineficiencia, y buscar causas externas en la falta de resultados, de acciones de Gobierno y de avances en la solución de los grandes retos del estado.

Lo que más ha dañado a Campeche en el último lustro no es la famosa fórmula maldita, sino el maldito formulario de excusas a que ella recurre a diario para esconder su incapacidad.

Porque Layda Sansores se ha especializado en la excusa.

En su pretensión de culpar a la Ley de Coordinación Fiscal por la falta de resultados en su Administración, a la señora Sansores se le olvida un dato fundamental. ¿Por qué los gobernadores que la antecedieron sí pudieron dar resultados al pueblo?

No hablamos de espejismos ni de mentiras. Allá está el hermoso malecón de Campeche para demostrarle a la señora Sansores que se puede dar resultados en lugar de ofrecer quejas y lamentos. Están los centros de convenciones de Campeche y Carmen, los malecones de las ciudades más importantes de la entidad, el hospital de especialidades, el hospital oncológico, el puente de la unidad, etcétera.

Hay una larga lista de obras y acciones que demuestran que es posible trabajar y dar resultados, en lugar de refugiarse en la excusa cómoda de una fórmula maldita que vaya que le ha servido a Layda Elena como detergente para lavar su inutilidad.

La gobernadora cree que el pueblo es tonto y que padece amnesia. Pero no.

Los campechanos no hemos olvidado su exagerado rastrerismo discursivo ante las visitas presidenciales a Campeche. Saturó de elogios a López Obrador, en lugar de exigirle con vigor, que modifique esa Ley de coordinación que tan injustamente nos ha tratado.

Layda Elena llena de alabanzas a la presidenta Sheinbaum cada vez que la tiene enfrente, en lugar de reclamar por el recorte de cinco mil millones de pesos que ella dice que le quitaron este año al Estado.

La mandataria más inepta y peor calificada que hemos tenido los campechanos tampoco se acuerda que su partido, Morena tiene mayoría absoluta en el Congreso de la Unión desde hace por lo menos 8 años. ¿por qué nunca le ha exigido a sus diputados federales y senadores que modifiquen las cláusulas que tanto nos han afectado?

No lo hace porque es incapaz, porque es mentirosa, porque es farsante y porque es más fácil dar excusas que resultados.

Ha manejado más de 130 mil millones de pesos en cinco años y los campechanos no vemos ningún rastro de ese dinero. Solo escuchamos como siempre, quejas, excusas y lamentos…