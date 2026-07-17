viernes, julio 17, 2026
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EXIGE SOMOS MÉXICO AL INE FRENAR CAMPAÑAS ADELANTADAS, PORQUE HAY DINERO SUCIO

El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) frenar las “terribles campañas adelantadas”, que son muy demandantes de dinero, rumbo a las elecciones de 2027.

Señaló que el proceso interno de Morena para definir candidaturas a gubernaturas se adelantó a los tiempos legales, y aseveró: “Por eso estamos donde estamos, porque estas campañas adelantadas hacen que los candidatos busquen dinero y muchas veces es sucio (en alusión al cr¡men organizado)”.

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