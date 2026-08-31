lunes, agosto 31, 2026
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¡SE DESCARRILA EL TREN MAYA! PASAJEROS SON DESALOJADOS CERCA DE LA ESTACIÓN DE LA CAPITAL

Una usuaria del Tren Maya reportó a través de redes sociales el descarrilamiento de una unidad cerca de la estación de San Francisco de Campeche, situación que obligó al desalojo de los pasajeros mientras se buscaba una alternativa para que continuaran su recorrido.

Dora Valenzuela J. difundió un video de lo ocurrido y relató que los viajeros permanecían a la espera de ser trasladados en autobús hacia las estaciones de Tenabo o Edzná para posteriormente abordar otro tren y continuar hacia sus destinos. “Gracias a Dios todos bien, solo el susto”, expresó la pasajera.

Hasta el momento, de acuerdo con la información difundida por la usuaria, no se reportan personas lesionadas.

Fuente: Dora Valenzuela J.

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