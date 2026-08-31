DOS AÑOS Y CINCO MESES DESPUÉS, CODHECAM ACREDITA VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR CASO KOBÉN; MARCELA MUÑOZ SIGUE AL FRENTE DE LA SPSC

EL RESOLUTIVO ORDENA MEDIDAS PARA LOS MANDOS SUPERIORES DE LA SPSC Y CONFIRMA QUE POLICÍAS FUERON PUESTOS EN PELIGRO Y MUJERES FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL

A más de dos años del fallido operativo del 15 de marzo de 2024 en el Cereso de San Francisco Kobén, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CODHECAM) finalmente emitió una recomendación que acredita violaciones a derechos humanos y ordena medidas a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que continúa encabezada por Marcela Muñoz Martínez, cuya salida fue una de las principales exigencias del movimiento policial surgido tras aquellos hechos.

La resolución establece violaciones consistentes en “Ejercicio Indebido de la Función Pública”, “Poner en peligro a los compañeros a causa de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio” y “Violación a los Derechos Humanos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Institucional”. Incluso ordena a la propia SPSC hacer pública la resolución con esas conclusiones.

Entre las medidas de no repetición, la CODHECAM instruye directamente a los mandos superiores de la SPSC a cumplir la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en la planeación y ejecución de operativos y exige que reciban capacitación en esa materia. Para el sistema penitenciario establece la observancia obligatoria de los protocolos de Traslados, Manejo de Motines y Alerta Máxima.

El resolutivo también reconoce víctimas de violaciones a derechos humanos, dispone atención médica y psicológica y contempla compensación económica por tratamientos derivados de las afectaciones. Además, exige coadyuvar en las carpetas C.I./55-2024/FECCECAM y C.I./56-2024/FECCECAM, abiertas contra servidores públicos de la SPSC, así como en el expediente administrativo SC/DGIA/00025/24.

Imágenes: La Neta de Campeche