AÚN SIN INFORME SOBRE QUÉ CONTIENEN 4 BOLSAS INCAUTADAS EL PASADO VIERNES EN EL PENAL DE KOBÉN

Hasta el momento ninguna autoridad ha brindado información para confirmar o descartar que las 4 bolsas de pastillas encontradas durante el operativo de revisión en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, fueran metanfetaminas o alguna droga como éxtasis.

Campeche.- El operativo y decomiso fueron confirmados en un comunicado de la X Región Militar y 33a. Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en conjunto con la Secretaría de Marina, Armada de México (Semar) y otras instancias de seguridad como la Fiscalía General de la República (FGR), donde se destacó que aseguraron 5 dosis de mariguana.

Además, 4 bolsas de pastillas de las que según desde el viernes 28 de agosto, cuando se realizó el operativo, esperan los resultados para conocer su composición química y determinar qué son.

El documento también informa del operativo realizado un día antes en Carmen, y sí detalla todo lo decomisado.