RECALCA CHUMEL TORRES QUE LA ESCULTURA DEL JAGUAR DE LAYDA NO FUE REGALO, SINO COSTÓ $1.6 MILLONES

Durante una emisión de su programa No Son Horas a través de Radio Fórmula, el comunicador Chumel Torres retomó el tema de la escultura del jaguar que la gobernadora presumió en la Plaza de la República y aseguró que fue un regalo, sin embargo, luego el secretario de Administración y Finanzas del Estado de Campeche, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, la contradijo al revelar que costó 1 millón 600 mil pesos.

Chumel Torres expresó: “La gobernadora Layda Sansores presumió en la Plaza de la República la escultura de bronce llamada ‘El guardián de la selva’ y afirmó que ‘No nos costó nada, nos lo regalaron’”.

Luego, pasó imágenes de la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado de Campeche, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, quien precisó que la escultura costó 1 millón 600 mil pesos, a lo que Chumel Torres sentenció: “Si tu regalo cuesta 1.6 millones de pesos, no es regalo”.

Luego recordó que la mandataria se quejó de que no tenía para pagar la luz, pero se tomó sus buenas vacaciones, y por último señaló: “Si usted vive en Campeche, puede ir a tomarse una selfie con la estatua, pues usted la pagó”.