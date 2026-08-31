MORENA VIOLENTA LA LEY ELECTORAL A TODAS HORAS Y EN TODO MOMENTO: IGNACIO MUÑOZ

San Francisco de Campeche.- Desde hace bastantes meses, Morena no se ha cansado de violentar la ley electoral, y una muestra de ello son los actos anticipados de campaña a todas horas y en todo momento, como el del pasado fin de semana, criticó el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Ignacio Muñoz Hernández, quien consideró necesario que la autoridad electoral ponga atención en estos actos.

El legislador dijo aunque el inicio del proceso electoral en el Estado es en diciembre próximo, la autoridad electoral debe investigar ese tipo de eventos que realiza de manera constante el partido en el poder para promocionar a sus candidatos.

Muñoz Hernández recordó que cuando fue presentado “este señor” (en alusión a Pablo Gutiérrez Lazarus), el evento se realizó en horario de trabajo y con empleados del Gobierno.

Finalmente, resaltó que Morena hace lo que criticó de otros partidos, pues el sábado hizo el evento con acarreados y trabajadores obligados a asistir y tomarse la foto, además de otros aspectos que siempre señaló como violaciones a la ley.