CODESVI ADMITE QUE “CASAS DEL BIENESTAR” SE CONSTRUYEN SIN LICENCIA; PERMISOS SIGUEN EN TRÁMITE

El proyecto de las 303 “Casas del Bienestar” que impulsa el Gobierno del Estado en el fraccionamiento Tamarindos quedó nuevamente bajo cuestionamiento, luego de que la directora de la Comisión de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche (CODESVI), Elvira de la Peña Abreu, reconociera que la obra continúa sin contar con la licencia de construcción, ya que los permisos y autorizaciones aún se encuentran en trámite.

Las declaraciones de la funcionaria confirman que el desarrollo habitacional avanza sin haber concluido los procedimientos administrativos requeridos. Explicó que CODESVI aún gestiona la factibilidad del servicio de agua potable y la actualización del uso de suelo, documentos que forman parte del expediente necesario para solicitar la licencia de construcción.

Pese a ello, De la Peña Abreu informó que los trabajos no se han detenido y que actualmente se construye el muro de contención del complejo habitacional. Añadió que la meta es concluir las 303 viviendas durante el mes de diciembre.