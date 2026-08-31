¿OTRO CAPRICHO MILLONARIO? DEL BARCO DE LATÓN Y EL JAGUAR “REGALADO” LAYDA LE APUESTA A LA REPLICA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA.

La Plaza de la República volvió a convertirse en escenario de una nueva intervención ornamental del Gobierno del Estado ahora con la instalación de una réplica del Ángel de la Independencia, como parte de los preparativos para las fiestas patrias, obra que de inmediato reavivó el debate sobre las prioridades del gasto público en Campeche.

La estructura, inspirada en el emblemático monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, comenzó a colocarse en el principal espacio cívico de la capital, donde será parte de la escenografía para la celebración del Grito de Independencia.