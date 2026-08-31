A PARTIR DE HOY SE CIERRA LA AV FRANCISCO I MADERO POR INSTALACIÓN DE LA GRAN FERIA CAMPECHE: ANUNCIA AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Campeche informó que este lunes inicia el cierre de vialidades para permitir la instalación de puestos y juegos mecánicos de la Gran Feria Campeche, por lo que la avenida Francisco I Madero permanecerá cerrada completamente como parte de los preparativos para el montaje de la Feria de San Román y San Francisco, mientras que a partir de mañana comenzarán a llegar los comerciantes y las estructuras de los juegos mecánicos, informó el secretario del Ayuntamiento, Vicente Cruz Ramírez.

Señaló que ya se realizaron acuerdos con los expositores y prestadores de servicios que participarán en el evento, además de que se cuenta con un dictamen de riesgo solicitado al Gobierno del Estado, el cual determinó que el espacio es apto para la instalación de la feria.

Respecto a las condiciones del lugar, indicó que el Ayuntamiento realizó trabajos para mejorar el sistema de desagüe en la avenida Francisco I Madero, donde anteriormente se registraban acumulaciones de agua durante la temporada de lluvias.

Detalló que se modificó una boca de tormenta para mejorar el flujo del agua y reducir los encharcamientos en esa zona, aunque durante lluvias intensas pueden presentarse acumulaciones momentáneas debido a las condiciones propias de las vialidades.