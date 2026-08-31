ARTEC MODIFICA RUTA SIGLO XXI DE KO’OX POR INSTALACIÓN DE LA FERIA DE SAN ROMÁN

El sistema de transporte Ko’ox informó a los usuarios de la ruta Siglo XXI sobre la modificación temporal en su recorrido debido a los trabajos de instalación de la Feria de San Román. El ajuste entró en vigor este lunes 31 de agosto y contempla un desvío que permitirá mantener el servicio mientras se desarrollan las actividades de montaje del evento.

La ruta circulará por la avenida Francisco I. Madero, posteriormente continuará por la avenida Miguel Alemán, avenida Ricardo Castillo Oliver y avenida María Lavalle Urbina, donde retomará su recorrido habitual.

Para el regreso, las unidades realizarán el trayecto inverso hasta reincorporarse nuevamente a la avenida Francisco I. Madero.